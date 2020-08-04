- Lübnan'daki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 25 ölü, 3 bine yakın yaralı- Ulusal yas ilan edildi - Lübnan'daki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 25 ölü, 3 bine yakın yaralı Ulusal yas ilan edildi Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 500'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

- Lübnan'daki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 25 ölü, 3 bine yakın yaralı

Ulusal yas ilan edildi

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 500'den fazla yaralı olduğunu açıkladı. Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise hayatını kaybedenler için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, patlama sonucu en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamada 2 Türk vatandaşının da hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Lübnan Başbakanı Hassan Diab, patlama sonucu hayatını kaybedenler için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'nun çağrısıyla Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı konutu olan Baabda Sarayı'nda acil toplandığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar patlamanın havai fişek deposunda meydana geldiğini belirtirken, Lübnan İç İstihbarat Servisi Başkanı Abbas İbrahim patlamanın daha önce el konulan patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de hissedildiği ifade edildi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasında, Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'nda ve bölgedeki binalarda büyük hasar oluştu. Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Marwan Abboud ise patlamayı Hiroşima'ya benzetti.

Kaynak: İHA