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Lübnan'ın Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı

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Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı. Ülkede patates yetiştirilen başlıca bölgelerden biri olan Akkar'da çiftçiler Aralık başından Ocak sonuna kadar patates ekip Haziran ortasından önce hasat ediyor.

BEYRUT, 12 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı. Ülkede patates yetiştirilen başlıca bölgelerden biri olan Akkar'da çiftçiler Aralık başından Ocak sonuna kadar patates ekip Haziran ortasından önce hasat ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık Lübnan Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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