Lübnan'ın Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı
Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı. Ülkede patates yetiştirilen başlıca bölgelerden biri olan Akkar'da çiftçiler Aralık başından Ocak sonuna kadar patates ekip Haziran ortasından önce hasat ediyor.
BEYRUT, 12 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı. Ülkede patates yetiştirilen başlıca bölgelerden biri olan Akkar'da çiftçiler Aralık başından Ocak sonuna kadar patates ekip Haziran ortasından önce hasat ediyor.