Lübnan'ın Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı

BEYRUT, 12 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde patates hasat sezonu başladı. Ülkede patates yetiştirilen başlıca bölgelerden biri olan Akkar'da çiftçiler Aralık başından Ocak sonuna kadar patates ekip Haziran ortasından önce hasat ediyor.