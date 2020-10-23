Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi

23.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:11

Sosyal medyada yer alan bir videoda sırtına tırmanan kediden kurtulamayan köpekli bir adamın mücadelesine ait görüntüler oldukça ilgi çekti. Kediyi sırtından atmaya çalışan adamın pantolonunun düştüğü görülürken, ilginç olay anbean kameralara yansıdı.

Son günlerde internette dolaşan ilginç bir video, sosyal medyanın oldukça ilgisini çekmiş durumda. Görüntülerin adresi bilinmemekle birlikte, yaşanan olay kullanıcıları bir yandan üzerken bir yandan da güldürdü.

SIRTINA KADAR ÇIKTI

Köpeğini dolaştırmaya çıkan bir adam, bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kedinin saldırısına uğradı. Panikle köpeğini oradan oraya savururken, kedinin adamın sırtına kadar tırmandığı görüldü.

Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmazken, sinirli kediyi adamın sırtından 2 kişi zorluklarla indirebildi.

Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.

PANTOLONU DÜŞTÜ

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, saldırıya uğrayan adamın pantolonunun düşme anı görüntülere yansıdı.

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi

İlgili Haberler

Köpeğini traktöre bindiren çiftçi gönülleri fethetti
Köpeğini traktöre bindiren çiftçi gönülleri fethetti
Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı
Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı
Haber Yorumları (7)
KUDURMUŞ KEDİ: Kedi ve Kadınlar birbirine benzer. Bir kadını sinir ederseniz o da tam olarak böyle bir şey yapar. Onun için kediden ve kadından uzak duracaksınız.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TÜRK: KÖPEK SENDE KALSIN BEN KEDİYİ ALIYORUM :))
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
HAY DAAAA: Aslan parçası
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Engin Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 16:02:51. #1.14#
title