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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda bu görüşmenin gerçekleştiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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