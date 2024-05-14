Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda bu görüşmenin gerçekleştiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.