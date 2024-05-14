İtalya'da benzin istasyonunda tuhaf olay: Yaşlı adam kendini tatmin ederken benzin pompasını makatına soktu

İtalya'da bir benzin istasyonunda, oldukça yaşlı görünen bir adamın, kendini tatmin ederken aynı zamanda benzin pompası makatına soktuğu bir video sosyal medyada viral oldu. Parlak turuncu bir beyzbol şapkası takan bu tuhaf adam, etrafı kontrol ederken başını yavaşça çeviriyor ve onu filme alan kişiyi fark ediyor gibi görünüyor. Filmleyen kişi ona bağırınca, adam yavaşça pompayı çıkarıyor, diğer elini cinsel organından çekip pantolonunu çekmeye başlıyor ve 12 saniyelik klip sona eriyor.

Video tam olarak nerede çekildiği belli değil, ancak Daily Star'dan yapılan biraz araştırma, çevredeki İtalyanca işaretlerden yola çıkarak olayın İtalya'da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Videoda adamın bağırdığı, "İnanılmaz, ne yapıyorsun?!" sözleri de çevrildi. Adamın kimliği ise henüz bilinmiyor, yerel medya bu kişiyi bulup haber yapma konusunda isteksiz görünüyor.

Ayrıca, bir uzmanın Quora'da belirttiği üzere, eğer birisi benzinle lavman yapmayı denerse (lütfen denemeyin), bu "son derece acı verici" olur ve "acil tıbbi müdahale olmadan muhtemelen ölümle sonuçlanır."

Klip, Twitter/X'te büyük ilgi gördü, sosyal medya devi klipin birkaç kopyasını kaldırmaya çalışsa da, kalanlardan biri 4,3 milyondan fazla kez izlendi. Kullanıcılar şok, dehşet ve alay karışımı tepkilerle yanıt verdi.

Bir kullanıcı, "Ne gördüm ben şimdi? Ve daha gün ışığında. Umarım osuruklarını yakmaz," diye yazdı. Diğeri, "Bu hangi ülke böylece oradan benzin almam?" dedi. Bir başkası, "Keşke bunu görmeden önceki halime geri dönebilseydim," şeklinde tepki gösterdi. Bir diğeri ise, "Artık kesinlikle eldiven kullanacağım," derken, bir başkası, "Ben de benzin istasyonunda dolarken kazıklanıyorum," yorumunu yaptı.

Biz, aklı başında bir haber kaynağı olarak, herhangi bir sebeple bir benzin pompası memesini arkaya sokmamanızı şiddetle tavsiye ederiz.