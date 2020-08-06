'Kırmızı Montlular'dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Kırmızı Montlular'dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

'Kırmızı Montlular'dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet
06.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:55

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ile valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla  'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. 81 ilden gelen gıda, kırtasiye malzemeleri ile kıyafetleri, maddi durumu olmayan depremzedelere dağıtan gönüllüler, depremde 135 hanesinden 84'ü hasar gören Tadım köyüne gitti. Çocuklara kırtasiye malzemeleri ile kıyafet dağıttı. Yardımları, Elazığ'daki tüm mahalle ve köylere ulaştırmayı amaçlayan gönüllülerin hedefi, 2 bin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, Elazığ'ın büyük bir deprem atlattığını ve depremin ardından koronavirüsün derin etkiler bıraktığını belirterek, şunları söyledi: "Depremzede çocuklarımızı unutmadık. Elazığ'ın hemen hemen bütün köylerinde ve maddi durumu kötü olan mahallelerinde bu çalışmamız olacak. Amacımız çocukların yüzlerinin gülmesi. Arkadaşlarımız gönüllü çalışıyor. Yaklaşık 100 arkadaşımız sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllü olarak hizmet veriyor. 81 ilden, bizlere kırtasiye ve kıyafet yardımı geliyor. Şu an 2 bin çocuğun ihtiyacını karşılayabilecek kırtasiye ve kıyafet elimizde. İnşallah hayır sahiplerinden gelen bu güzel yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

Köy sakinlerinden Ünsel Aykut, "Depremden en fazla etkilenenlerden biriyiz. Sağ olsunlar çocuklarımıza kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundular. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeyden önemli. İyi ki varlar, çok teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Güncel
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Güncel
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
HDP Çivril İlçe Başkanı dolandırıcılık ve yağma suçlarından gözaltına alındı
HDP Çivril İlçe Başkanı dolandırıcılık ve yağma suçlarından gözaltına alındı
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Beren Saat Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: 'Kırmızı Montlular'dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:14:11. #1.14#
title