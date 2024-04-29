Elazığ'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 44 AB 206 plakalı hafif ticari araç, Malatya Caddesi'nde M.Y'nin kullandığı 23 LT 634 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yön tabelasına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü M.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.