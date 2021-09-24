Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Altay-Beşiktaş maçı başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Geçen hafta 3 farklı öne geçtiği karşılaşmada Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, zorlu Altay deplasmanında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar, birçok futbolcusundan mahrum gittiği İzmir'de kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 11 FUTBOLCU YOK

Altay'da son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier kadroda bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan

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