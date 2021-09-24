Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Altay-Beşiktaş maçı başladı
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılamayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Sakat futbolcuların fazlalığı Sergen Yalçın'ın kadro tercihini bir hayli etkiledi. Siyah-beyazlılarda savunmada Atiba-Serdar Saatçı ikilisi görev yaparken N'Sakala sağ bek pozisyonunda forma giyecek. Yalçın, ileri uçta ise Kenan Karaman'a şans verdi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Geçen hafta 3 farklı öne geçtiği karşılaşmada Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, zorlu Altay deplasmanında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar, birçok futbolcusundan mahrum gittiği İzmir'de kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA 11 FUTBOLCU YOK
Altay'da son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier kadroda bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan