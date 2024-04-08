Altay, 1. Lig'de küme düştü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düştü.

Yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı 2023-2024 sezonuna transfer yasağıyla başlayan Altay, elinde bulundurduğu oyuncuların da maaşlarını ödeyemeyince birçok oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Devam eden bu süreçte İzmir ekibinde başarısızlık kaçınılmaz oldu ve 29. haftada konuk olduğu Eyüpspor'a 4-1 yenilip haftayı 15 puanda tamamlayarak matematiksel olarak küme düştü.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren Altay, 1 sezon rekabet ettikten sonra 1. Lig'e düşmüştü. Burada da birçok imkansızlığa rağmen mücadele eden siyah-beyazlılar, iki sezonluk dönemden sonra 1. Lig'e de veda etti. İzmir ekibi, yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Altay, 1. Lig'de Çorum FK, Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü (D) müsabakalarıyla sezonu tamamlayacak. - İZMİR