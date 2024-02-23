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Altay, Bitexen Giresunspor'u 1-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig 24. hafta açılış maçında Altay, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Selim Şenöz

Altay : Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Onur Efe (Dk. 46 Enes Öğrüce), Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir (Dk. 79 Arda Gezer), Mehmet Gündüz (Dk. 79 Ali Kızılkuyu), Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Tugay Gündem), Murat Uluç (Dk. 68 Nurettin Küçükdeniz)

Bitexen Giresunspor : Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Fatih Yılmaz (Dk. 86 Şenel Hami Aydemir), Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Dk. 79 Ali Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Kasım Alperen Köşker (Dk. 46 Enishan Ceylan), Şahin Dik, Mert Han Kurt (Dk. 79 Muhammet Turhan)

Gol: Dk. 24 Murat Uluç ( Altay )

Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Keskin, Dk. 75 Fatih Yılmaz (Bitexen Giresunspor ), Dk. 26 Ceyhun Gülselam, Dk. 44 Özgür Özkaya, Dk. 83 Salih Sarıkaya ( Altay )

Trendyol 1. Lig 24. hafta açılış maçında Altay, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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