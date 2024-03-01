UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında?

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya Belediye Başkan adayı ise Uğur İbrahim Altay oldu. Vatandaşlar, Uğur İbrahim Altay'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Uğur İbrahim Altaykimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?