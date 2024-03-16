Altay, Sakaryaspor'a konuk olacak

Altay, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak.

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Altay, yarın Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedeflerken, ev sahibi Sakaryaspor ise ilk 2 iddiasını devam ettirmek istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Serdar Osman Akarsu yapacak. - İZMİR