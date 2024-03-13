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Sakaryaspor, Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor.

- Sakaryaspor, Altay mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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