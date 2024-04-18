Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek

Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Manisa FK'yı konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay, yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde 6 haftadır kazanamayan Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, düşme hattından uzaklaşıp rahat nefes almak isteyen Manisa FK ise 14. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek moral bulmayı hedeflerken, konuk ekip ise bu karşılaşmayı hatasız geçip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan iki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manisa FK 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu. - İZMİR