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Bandırmaspor, Altay maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bandırmaspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

Öte yandan İzmir Altay Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı Trabzon bölge hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Ömer Lütfü Aydın üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Eren Özyemişçioğlu belirlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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