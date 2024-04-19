Altay, Manisa FK'ya 2-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Manisa FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçta Burak Altıparmak ve Eduart Rroca'nın attığı gollerle Manisa FK galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Manisa FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Rroca, pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Uygun durumdaki Burak meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 0-1
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Diallo'nun ortasında kaleci Ozan ile karşı karşıya kalan Rroca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
59. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
89. dakikada Mary'den pasıyla kaleci Ozan ile karşı karşıya kalan Burak Ozan'dan sıyrılıp şutunu çekti, Özgür son anda çizgi önünden kafayla topu çıkardı.
Hakemler: Feridun Daldaş, Oğuz Kağan Çalışır, Selim Şenöz
Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin (Nurettin Küçükdeniz dk. 77), Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak (Ege Parmaksız dk. 88), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Enes Yetkin (Eren Erdoğan dk. 46), Mehmet Gündüz (Murat Berkan Demir dk. 77), Enes Öğrüce, Deniz Kadah (Mehmet Onur Yıldız dk. 77)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Salih Oktay, Murat Uluç, Hikmet Çolak
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Manisa FK: Erhan Erentürk, Daniel Graovac, Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sertan Tashkin (Bedirhan Altunbaş dk. 81), Eduart Rroca, Demba Diallo (Kerim Frei dk. 56), Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz, Sandro Lima (John Mary dk. 73 Sandro Lima), Jetmir Topalli
Yedekler: Eren Karaş, Andrej Djokanovic, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Kazım Can Kahya, Mohamed Ofkir, Alp Ada Abay
Teknik Direktör: Levent Devrim
Goller: Burak Altıparmak (dk. 12), Eduart Rroca (dk. 15) (Manisa FK)
Kırmızı kart: Eduart Rroca (dk. 83) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Nurettin Küçükdeniz (Altay) - İZMİR