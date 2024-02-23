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Altay, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Altay, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Murat Uluç'un attığı golle Altay galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Altay, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Altay'ın geliştirdiği atakta Eren'in ceza yayının solundan uzak köşeye sert vuruşunda kaleci Erkan topu kornere çeldi.

15. dakikada Giresunspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru gelen topa Mert Han kafayı vurdu. Kaleci Ozan topu çıkarmayı başardı.

17. dakikada sağdan Salih'in ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Murat'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

24. dakikada Altay'ın soldan kullandığı korner sonrası savunma topu sol çapraza doğru gönderdi. Salih'in kafayla yeniden kale alanının soluna doğru doldurduğu topu Murat kafayla ağlara yolladı. 1-0

49. dakikada Altay'ın sağdan geliştirdiği atakta arka alana doğru ortalanan topa Eren kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.

50. dakikada Giresunspor'un rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta Faruk doğrudan kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Selim Şenöz

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 79), Eren Erdoğan (Tugay Gündem dk. 90+4), Mehmet Gündüz Ali Kızılkuyu dk. 79), Onur Efe (Enes Öğrüce dk. 47), Murat Uluç (Nurettin Küçükdeniz dk. 68)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Mehmet Onur Yıldız, Enes Yetkin, Caner Baycan

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz (Şenel Aydemir dk. 86), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Talha Ülvan (Ali Akçay dk. 79), Şahin Dik, Alperen Köşker (Enishan Ceylan dk. 46), Faruk Can Genç, Mert Han Kurt (Muhammet Turhan dk. 79), Furkan Kütük

Yedekler: Göktan Cörüt, Alperen Duman, Arda Kılıç, Emre Nizam, Ahmet Kara

Teknik Direktör: Serhat Güller

Goller: Murat Uluç (dk. 24) (Altay)

Sarı kartlar: Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz (Giresunspor), Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya (Altay) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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