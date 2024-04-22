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Altay, 2 aydır puan alamıyor

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Trendyol 1. Lig'de son puanını 2 ay önce alan Altay, bu süre zarfında puan hasreti çekiyor. Altay, mali ve sportif açıdan zor günler geçiriyor.

Trendyol 1. Lig'de son puanını yaklaşık 2 ay önce Giresunspor karşısında alan Altay, Şubat 2024'ten bu yana puana hasret kaldı.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, iki hafta önce Eyüpspor'a karşı mağlubiyet alarak matematiksel olarak da 1. Lig'e veda etti. Bu sezon içerisinde zaman zaman galibiyet serilerine imza atan siyah-beyazlılar, son iki aydır puan veya puanlara hasret kaldı. Son puanını 23 Şubat'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında alan İzmir ekibi, o süreçten sonra çıktığı 7 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Altay, yaklaşık 2 aydır ne galibiyet ne de beraberlik sevinci yaşayamadı.

Eren Erdoğan, 5 maç sonra sahalara döndü

1. Lig'in 25. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlık yaşayan ve 72. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Erdoğan, hafta sonu oynanan Manisa FK müsabakasına ilk 11 başlamasa da ikinci yarının başında Enes Yetkin'in yerine oyuna dahil oldu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 maç aranın ardından yeşil sahalara geri döndü. Aldığı bu sürede iyi performans ortaya koyan genç oyuncu, teknik heyeti ve taraftarı mutlu etti.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde satarak bonservis kazanmayı planladığı Eren Erdoğan'ın, bu sezon siyah-beyazlı formayla tek golü bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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