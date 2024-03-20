Altay, Cüneyt Biçer yönetiminde zor günler yaşıyor

Altay, Trendyol 1. Lig'de Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren ve ara transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay, 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, birçok teknik adam değişse de istenilen sonuçları bir türlü alamadı. Sezona teknik direktör Tuna Üzümcü yönetiminde başlayıp, daha sonra Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan ve Yusuf Şimşek ile çalışan Altay, son olarak da takımın başına Cüneyt Biçer'i getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 7 lig müsabakasına çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sadece 4 puan toplayabildi.

Öte yandan Biçer yönetiminde rakip ağları sadece 1 kez sarsabilen Altay, kalesinde ise 15 gol gördü. - İZMİR