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Anlaşma tamam gibi! Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor

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Bu sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan fakat forma şansı bulamayan Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönüyor.

TRABZONSPOR DEVREDE

Trabzonspor'un Altay Bayındır ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı ifade edildi. Sezon sonunda Uğurcan Çakır ile yollarını ayırmaya karar veren bordo-mavililer, eksiğini Altay Bayındır ile kapatacak.

MANCHESTER UNITED SICAK BAKIYOR

Manchester United'ın da Altay Bayındır'ı göndermeye sıcak baktığı ve 3 milyon euro gibi bir bedeli kabul edeceği gelen haberler arasında.

SADECE 1 KEZ FORMA GİYEBİLDİ

Sezon başında 5 milyon euro karşılığında İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Altay, Manchester formasını sadece FA Cup 4. turunda oynanan Newport karşılaşmasında giyebildi. Milli file bekçisinin kalesinde 2 gol gördüğü müsabakadan Manchester United 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Letgohesap null:

Trabzonumuza yakışır Altay iyi ve yetenekli kaleci uğurcandan da daha iyi

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