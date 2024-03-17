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Sakaryaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "İkinci devrede yediğimiz ikinci golden sonra bir kırılma yaşadık. O kırılma kısa süreli olsa da bizi olumsuz etkiledi. Daha sonrasında toparlandık, maçı bu şekilde tamamladık. Ama bizim genel anlamda skor dışında baktığımız oyunu güzelleştirerek, oyunu devam ettirerek, geliştirerek, genç oyunculara daha fazla şans vererek, onları hem Altay'ın geleceği hem de Türk futbolunun içerisine sunabilmekle ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Planlamalarımız var; bu planlamalar, genç oyuncular üzerine ve oyun üzerine açıkçası her geçen gün daha da iyiye gittiğini düşünüyoruz. Ama skor anlamında söyleyebileceğimiz açıkçası bir şey yok. Bugünü de geçtik, önümüzdeki haftada bir boşluk var, tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Daha sonraki süreçte kazanmak için skoru da işin içine dahil edebileceğimiz şekilde bir planlamayı öngörüyoruz. İnşallah da bunu başarabilecek durumda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

"Bize mutlak galibiyet gerekiyordu"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Bulunduğumuz yeri korumamız için bundan sonraki oynayacağımız bütün müsabakalar final müsabakası. Bizim için önümüzdeki 8 maça baktığınızda üçüncülük için hepsi final. Hepsinin bir final olduğunu düşünüp ona göre oynayıp galip gelmemiz gerekiyor. Rakibi de küçümsememek lazım. Bulunduğu yeri de iyi değerlendir değerlendirmek gerekiyor, genç arkadaşlarla oynadılar. Tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı ama bize mutlak galibiyet gerekiyordu. Üç puan almak için bir tane de gol atmanız yeterli ama bizim için elzem olan şu anda üç puandı. O üç puanı aldığımız için mutluyuz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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