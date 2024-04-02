Altay, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek

Altay, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın Bandırmaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Altay, yarın Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, Bandırmaspor ise 41 puanla 8. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedeflerken, konuk ekip ise bu karşılaşmayı hatasız geçip tekrar play-off hattının içerisine girmeyi istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Balıkesir ekibi 2-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. - İZMİR