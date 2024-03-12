Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Dino Ndlovu, daha sonra düz koşu yaptı. Sakatlığı süren İsaac Donkor ise idmana katılmadı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Ligde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, 44 puanla 4. sırada yer alıyor.