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Altay, Bandırmaspor'a 6-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor'a 6-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğancan Davas'ın vuruşunda kaleciden seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte Doğancan Davas kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

51. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Dijitte kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-0

57. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe atışında top doğrudan ağlara gitti. 3-0

61. dakikada ceza sahasında topla buluşan Berişbek'in sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

76. dakikada sağdan gelişen atakta Jozefzoon'un pasında topla buluşan Doğancan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 5-0

83. dakikada Özgür'ün müdahalesiyle ceza sahası içinde Jozefzoon yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Badji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 6-0

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Ömer Lütfü Aydın

Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Murat Berkan Demir dk. 34), Caner Baycan (Mehmet Gündüz dk. 46), Nurettin Küçükdeniz, Enes Öğrüce (Arda Gezer dk. 76), Deniz Kadah

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Emre Tangeldi, Ege Parmaksız, Murat Uluç, Hikmet Çolak

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Badji dk. 66), Edson Mexer, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Marvin Gakpa dk. 79), Sergen Piçinciol (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 67), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas, Metehan Mimaroğlu (Jozefzoon dk. 71), Mustafa Çeçenoğlu (Soukou dk. 71)

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Doğancan Davas (dk. 49 ve 76), Moussa Dijitte (dk. 51), Metehan Mimaroğlu (dk. 57), Rahmetullah Berişbek (dk. 61), Dominique Badji (dk. 83) (Bandırmaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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