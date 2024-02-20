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Başkan Altay'dan UCLG Toplantısında ABD'li Diplomata İsrail Tepkisi

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Başkan Altay: "İnsanlık Adına Söz Almalı Ve Dünyanın Her Yerinde Acı Çeken İnsanların Sesi Olmalıyız"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Yıllık İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian, Ukraynalı mültecilere destekleri için Avrupa ülkelerine teşekkür ederken; İsrail'in Gazze'deki katliamını Hamas'ın 7 Ekim'deki eylemi üzerinden meşrulaştırmaya çalıştı. Hachigian'ın sözlerine tepki gösteren Başkan Altay, "Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze'deki olayları Hamas'ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı'na katıldı.

Başkan Altay'dan UCLG Toplantısında ABD'li Diplomata İsrail Tepkisi

İspanya'nın Barselona şehrinde dünyanın farklı bölgelerinden yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Altay, toplantıda özellikle Filistinli Müslümanlar için destek mesajları ifade ettiklerini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze konusunda aldığı kararı desteklediklerini kaydeden Başkan Altay, "Olayın takipçisi olacağımızı ve bundan sonra Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ettiğimizi, Gazze konusunu her daim gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade etme imkanımız oldu. Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantı esnasında ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildikten sonra Avrupa'nın bu konuda yaptıklarını takdir ettiklerini belirterek, Ukraynalı mültecileri ağırladığı için Avrupa'ya teşekkür etti. Nina Hachigian, bir taraftan da Hamas'ın 7 Ekim'de terörist bir saldırı düzenlediğini ve İsrail'in eylemlerini buna tepki olarak gerçekleştirdiğini iddia edince Başkan Altay ABD'li diplomata cevap verdi.

"Amerika'dan gelen misafirlerimize bir şeyler söylemezsem, kendi insanloğımızı bulamayacağımızı düşünüyorum."

Eğitimden, kadınlara ve eşitliğe kadar konuşulması gereken birçok konu olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Ancak insanların yaşamasını sağlayamazsak bunların hiçbirisini konuşmamızın bir anlamı yok. Onun için öncelikli konumuzun insan hayatı, savaşın engellenmesi ve bu konuda adil davranmak olduğunu düşünüyorum. Onun için bu manada Amerika'dan gelen misafirimize bir şeyler söylemezsem, kendi insanlığımızı bulamayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız."

den yerel liderler olarak şehirleri ve insanların yaşama hakkını korumak için bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Altay ABD'li diplomata şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "İnsanları ya da mültecilerin haklarını savunmak devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli. Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze'deki olayları Hamas'ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur diye düşünüyorum. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Haberler.com Haber Merkezi / Senem Zafer - Belediye

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