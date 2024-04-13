Altay - Ahlatcı Çorum FK Maçında Yangın Söndürücü Olayı

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş

Altay : Mustafa Çalışkan (Dk. 46 Ozan Evrim Özenç), Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Caner Baycan (Dk. 46 Nurettin Küçükdeniz - Dk. 63 Mehmet Onur Yıldız), Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce (Dk. 46 Enes Yetkin), Yusuf Tekin, Mehmet Gündüz (Dk. 80 Arda Gezer), Deniz Kadah

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Nalepa (Dk. 90 Gökhan Karadeniz), Hakan Barış (Dk. 66 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90 Ologo), Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Suat Kaya), Ahmet Sağat (Dk. 71 Eren Aydın)

Goller: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 38 Nalepa, Dk. 90+4 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 31 Salih Sarıkaya ( Altay )

Sarı kartlar: Dk. 35 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+2 Özgür Özkaya ( Altay )

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Altaylı taraftarın bir yangın söndürücü tüpünü sıkması nedeniyle tribünleri ve sahanın bir kısmını duman kapladı. Bazı futbolcular ve taraftarlar çıkan dumandan etkilendi.