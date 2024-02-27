Zeki Yıldırım, Bucaspor 1928'e transfer olduktan sonra ilk golünü attı

Ara transfer döneminde Altay'dan Bucaspor 1928'e transfer olan Zeki Yıldırım, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5. maçında ilk golünü kaydetti.

Sezona Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da başlayan ve maaşını alamadığı için kulübe ihtar çekerek serbest oyuncu konumuna geçen Zeki Yıldırım, ara transfer döneminde kendisi ile yakından ilgilenen TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e transfer oldu. Sarı-lacivertli takıma kısa sürede uyum sağlayan ve bu süreçteki 5 maça da 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ankara Demirspor maçında galibiyeti getiren tek golü kaydetti. Böylece Zeki Yıldırım, sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmış oldu.

Öte yandan sezonun ilk yarısında Altay formasıyla Trendyol 1. Lig'de 18 maça çıkan Zeki Yıldırım, 2 gol kaydetme başarısı göstermişti. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 4 de sarı kart görmüştü. - İZMİR