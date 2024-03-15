Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor.(XHTV)