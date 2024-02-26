Altay, Giresunspor'u mağlup ederek teknik direktör Cüneyt Biçer yönetimindeki ilk galibiyetini aldı

Altay, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde konuk ettiği Giresunspor'u mağlup ederek teknik direktör Cüneyt Biçer yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin 24. hafta mücadelesinde Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, Murat Uluç'un tek golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Böylece Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, siyah-beyazlıların başında çıktığı 4. maçında ilk galibiyet sevincini yaşadı. Puanını 15'e yükselten İzmir ekibi, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Şanlıurfaspor'la da arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Gelecek hafta ligde Ümraniyespor'la oynayacak Altay, İstanbul ekibi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın başına galibiyet sevinci yaşayamayan Djilali Bahloul ile Serkan Afacan'ın ardından gelen teknik direktör Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarla çıktığı 5 maçta 3 galibiyete imza attı. Daha sonra Şimşek'le yollarını ayıran Altay, takımın başına eski teknik direktörleri Cüneyt Biçer'i getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 4 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçteki tek galibiyetini 24. hafta mücadelesinde oynanan Giresunspor müsabakasında elde etti. Bu galibiyetle birlikte Altay, 5 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu. - İZMİR