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Altay, Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Altay, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 4-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta Gençlerbirliği'nin gollerini Melih Bostan ve Ensar Kemaloğlu attı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Altay, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 4-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Altay, geriden topla çıkmak isterken Ensar baskı yaptı ve savunmadan seken meşin yuvarlak Melih'in önünde kaldı. Ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Melih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada Lea Siliki'nin ceza sahası yayının solundan verdiği pasta topa hareketlenen Melih, kale önünde yerde kaldı. Mustafa'nın Melih'e müdahalesini belirleyen maçın hakemi Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına gelen Ensar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada Buğra'nın ceza yayının hemen gerisinde kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

59. dakikada Melih pasını ceza sahası içine doğru koşu yapan Buğra'ya aktardı. Buğra'nın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlara gitti. 4-0

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar

Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Onur Efe dk. 72), Salih Sarıkaya, Enes Yetkin (Erdem Özcan dk. 60), Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Deniz Kadah dk. 39) Enes Öğrüce (Emre Tangeldi dk. 72), Nurettin Küçükdeniz (Arda Gezer dk. 60)

Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Emre Tangeldi, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba, Alperen Babacan, Rahman Buğra Çağıran (Jimmy Durmaz dk. 61), James Lea Siliki (Bentley dk. 61), Ensar Kemaloğlu (Musa Çağıran dk. 69), Arda Temur, Amilton (Halil Yılmaz dk. 69), Melih Bostan, Gaetan Laura (Baran Aksaka dk. 77)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Melih Bostan (dk. 19), Ensar Kemaloğlu (dk. 45+2 pen.), Buğra Çağıran (dk. 53, 59) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Nurettin Küçükdeniz, Onur Efe (Altay) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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