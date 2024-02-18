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Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde Play-Off potasında, yarışın içerisinde olduklarını söyledi. Altay cephesi ise Bodrum FK'yi tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde Play-Off potasında, yarışın içerisinde olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, kolay gibi görünen zor bir maç olduğunu ifade etti.

Karşılarında çok dirençli bir rakip olduğunu belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bu maçları oynamak bazen zor oluyor. Bunun örneklerini gördük. Bugün arkadaşlarım buna mahal vermediler ve dolayısıyla kazandık. Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyum. Play-Off potasında, yarışın içerisindeyiz. Kalmaya devam ediyoruz, devam ettiğimiz sürece öz güvenimiz de artıyor. Yaklaşık iki yıldır bu ligdeyiz. Bulunduğumuz günden beri hemen hemen her hafta Play-Off potası içerisindeyiz. Bizim için sevindirici ama her geçen makas daralıyor ve lig zorlanıyor. Bulunduğumuz yer, oynadığımız oyun bize keyif veriyor. Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar."

Altay cephesi???????

Altay Teknik Sorumlusu Cüneyt Biçer de, kazanan Bodrum FK'yi tebrik etti.

İlk 20 dakikaya kadar istedikleri düzende oyun içerisinde durabildiklerini, ondan sonraki süreçte çok dağılmadan mücadele ettiklerini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Gol yedikten sonra dönüşümüz çok kolay olmuyor. İkinci golden sonra oyun bizim için farklı bir boyutta geçti. Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü ama biz zor maçlar oynuyoruz. Maçları önümüzdeki süreç içerisinde daha da kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapacağız."

Kaynak: AA / Spor

İsmet Taşdemir Trendyol Bodrum Altay Spor Güncel Haberler

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