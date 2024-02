Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırımları ve projeleri paylaştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha" programında son 5 yılda hayata geçirdikleri yatırımları ve yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha" sloganıyla gerçekleştirilen programda, Anadolu'nun kültür ve medeniyet başkenti Konya'yı, her alanda çok daha güçlü kılmak için son 5 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Gönüllerin şehrine gönülden hizmet etmenin, bu hayattaki en büyük mutluluğu olduğunu belirten Altay, "Her daim Konya'ya değer katacak projeler içerisinde oldum. Selçuklu Belediye Başkanlığı'na başladığım dönemi, benim için önemli bir tecrübenin ilk adımı oldu. 9 yıla yakın bir süre, burada yaptığımız güzel hizmetler neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Konya halkı, bizleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine layık gördü. Bu büyük vazifeyi üstlenmek, hayatımın en büyük dönüm noktasıydı. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren önümüze bir hedef koyduk. Bu hedef; Konya'mızı her alanda kalkındırmak ve Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmekti. Hamdolsun, yaptığımız her çalışmayla bu vizyonumuza adım adım yaklaştık." dedi.

Altay, 5 yılda yol ve altyapı çalışmalarından KOSKİ yatırımlarına, Konya tarihinin en büyük kentsel dönüşüm ve mimari projelerinden, sosyal ve kültürel hizmetlere kadar onlarca farklı alanda, yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Büyük Yatırımlar, Güçlü Konya" ilkesiyle, Konya'nın dört bir yanında yaptıkları çalışmalar sayesinde, Konya'yı daima ileriye taşıdıklarını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"1 Mart'tan itibaren merkez dışındaki taşra ulaşımında tam yüzde 50 indirim uygulayarak, toplu taşımaya büyük bir destek vermiş olacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. 1986'da başlayan Büyükşehir Belediyemizin raylı sistem faaliyetleriyle bugüne kadar 26,5 kilometre uzunluğa ulaşmış bir tramvay hattımız var. İnşallah bu dönemde, 5 yıl içerisinde buna 105,7 kilometre uzunluğunda yeni hatlar ilave edeceğiz. Bunun 77 kilometresini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte, 28 kilometresini de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmiş olacağız. Şu anda ihalesi yapılmış, müşavirliği devam eden toplam raylı sistem hattımız, mevcut hattımızın 1,5 katı uzunluğunda. Bunların bir kısmının temelini banliyöde olduğu gibi attık. Diğerlerinin de Nisan içinde temelini atmayı planlıyoruz."

Yapım çalışması süren KONYARAY Banliyö Hattı'yla ilgili de bilgi veren Altay, "Şehrimizde toplu ulaşım adına yaptığımız bugüne kadar en önemli işlerden birisi Banliyö Hattı. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizdeki ve sanayi alanlarımızdaki vatandaşlarımızın toplu ulaşım kullanmaları adına çok önemli bir işti. Konya tarihinin en büyük bedelli işlerinden birisi. 2 milyar 787 milyon ile ilk etap ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. İnşallah ikinci etapta da 2. Organize Sanayi ve Yaylapınar hatları da tamamlanarak şehrimize önemli bir toplu ulaşım ağı kazandırmış oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın temeli nisanda atılacak

Altay, Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın temelini 2024 içinde atacaklarını açıklayarak konuşmasına şöyle konuştu:

"16,9 kilometre uzunluğunda Fırat Caddesi'nden başlayıp Beyhekim Hastanesi, Barış Caddesi'nden Kent Plaza'ya kadar uzanan hattımızın da bu yıl inşaatına başlamayı planlıyoruz. Yine önemli işlerimizden birisi Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Hattı. Bu en çok beklenen hatlardan birisi. İnşallah bu yıl nisan içerisinde burada da temel atmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyar lira bedelle bu işin süreci tamamlanmak üzere. Ulaştırma Bakanımızla daha önce ifade ettiğimiz raylı sistem hatlarıyla birlikte daha detaylı bir açıklama yaparak Konya'nın gelecek dönemde 5 yılda 105 kilometre daha raylı sistem hattını şehrimize nasıl kazandıracağımızı anlatacağız."

Son 5 yılda 52 milyar 842 milyon lira yatırım yapıldı

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar başta olmak üzere; Konya'da düzenlenen uluslararası organizasyonlar, gençlik, spor, eğitim, tarımsal destek, sosyal destek projeleri, KOSKİ yatırımları, akıllı şehir uygulamaları, çevre yatırımları, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile devam eden büyük yatırımlar hakkında da bilgi veren Altay, şöyle devam etti:

"Yapı, imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 milyar lira, kamulaştırma ve imar projeleri için 3 milyar 620 milyon lira, yeni caddeler, mahalle yolları, parke taşı, sıcak asfalt için 9 milyar 169 milyon lira, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 10 milyar 327 milyon lira, gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine 3 milyar 566 milyon lira, park-bahçe hizmetlerimiz ile çevre koruma ve kontrol için 1 milyar 922 milyon lira, yeni otobüsler için 1 milyar 300 milyon lira, sosyal destekler 2 milyar 364 milyon lira, iklim değişikliğiyle mücadele 952 milyon lira, tarımsal destekler 492 milyon, itfaiye teşkilatımızı güçlendirmek için 680 milyon lira, akıllı şehir uygulamalarını güçlendirmek için 450 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 yılda güncel bedelle 52 milyar 842 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olduk."

Altay, 5 yıl önce Benim Şehrim lansmanında Konyalılara toplamda 170 proje için söz verdiklerini ve bugün gelinen noktada tam 348 projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Hemşehrilerimizin desteğini ve duasını alarak güçlü Konya için köklü hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Konya'nın yarınları için yarınların Konya'sını inşa edeceğiz. Konya her şeyin en güzeline yakışır. Bizler de en iyisini, en güzelini sizin için inşa etmeye çalışacağız. 'Şimdi güçlü Konya için bir adım daha' diyerek hizmet yolculuğumuzu ileri taşıma vakti. Şimdi güçlü Konya'nın vaktidir. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağımıza ben inanıyorum." dedi.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Altay, "Geçmiş dönem bakanlarımıza, şu anda kabinede bizi temsil eden bakanlarımıza, değerli Konya Valimize, şu anda aramızda bulunan ve bulunmayan tüm milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza ve tüm teşkilatlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Allah sizlerden razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis Üyelerimize, AK Parti ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, AK Parti İlçe Başkanlarımıza ve teşkilatlarına, mahalle muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan projelerimizde emeği olan Türkiye'nin çok ünlü mimarlarına, Türkiye'nin çok önemli yüklenici firmalarına, orada çalışan işçisinden mühendisine kadar her kademedeki vatandaşımıza ve hizmet yolcuğunda bizlere omuz veren tüm Konyalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Sefer bizden zafer Allah'tandır." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, BBP Konya İl Başkanı Seyit Özcan, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, rektörler, belediye başkanları, belediye başkan adayları, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gençlik Meclisi ve Çalışan Gençlik Meclisi üyeleri, yerel ve ulusal basın kuruluşlarından temsilciler katıldı.