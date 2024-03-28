Altay'ın sağ beki Salih Sarıkaya takımın en istikrarlı oyuncusu oldu

Altay'ın 26 yaşındaki sağ beki Salih Sarıkaya, bu sezon ligde oynanan 27 maçın 26'sında forma giyerek aldığı 2 bin 247 dakika ile takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.

Mali ve sportif açıdan zor günler geçiren ve oyuncularının parasını ödeyemediği için devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay, ligde şu ana kadar topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu süreçte elinde kalan oyunculardan en iyi verimi almaya çalışan siyah-beyazlılarda Salih Sarıkaya devamlılığıyla ön plana çıkan isim oldu. 26 yaşındaki sağ bek, 27 müsabakanın 26'sında ilk 11'de sahaya çıkıp sadece 1 maç kaçırdı. Salih, süre bulduğu 2 bin 247 dakika ile takımının en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı.

Öte yandan Salih Sarıkaya'yı ise aldığı 2 bin 197 dakika ile Sefa Özdemir takip ediyor. - İZMİR