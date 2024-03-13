Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. - SAKARYA