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Teksüt Bandırmaspor, Altay'ı 6-0 mağlup etti

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Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Ömer Lütfü Aydın

Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe (Dk. 34 Murat Berkan Demir), Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 83 Emre Tangeldi), Enes Öğrüce (Dk. 76 Arda Gezer), Caner Baycan (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Nurettin Küçükdeniz, Deniz Kadah (Dk. 83 Ege Parmaksız)

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Taha Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Gakpa), Mehmet Özcan, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 71 Soukou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Jozefzoon), Doğan Can Davas, Djitte (Dk. 66 Badji)

Goller: Dk. 49 ve 76 Doğan Can Davas, Dk. 51 Djitte, Dk. 57 Metehan Mimaroğlu, Dk. 61 Rahmetullah Berişbek, Dk. 83 Badji (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Altay'ı 6-0 yendi.

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımının başında çıktığı ilk maçı galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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