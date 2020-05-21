İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den çağrı!
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den çağrı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer küresel salgının yerel yönetimlerin ekonomilerini de olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ekonomik destek paketinin bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den çağrı!
21.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:48

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs salgınının ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilediğini ve bu salgın halka en yakın komu hizmeti kurumları olan belediyelerin kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Salgının, bir yandan kentte temel hizmetlerin yürütülmesini neredeyse olanaksız hale getirirken, öbür yandan da çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda arttırdığını kaydeden Başkan Tunç Soyer, "Genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50'den fazla oranda düşmesine yol açmış; su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, su ve kanalizasyon idare ve işletmeleri ile doğalgaz şirketlerinin çalışmaları nı sürdürmesini neredeyse olanaksızlaştırmıştır. Mayıs ayında il ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının da aşırı düşük gerçekleşeceğini öngörmekteyiz" dedi.

Salgın maliyetleri arttırıyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplu ulaşımda öngörülen yolcu azaltma önlemlerinin, toplu ulaşımın zaten kendi kendine yetmeyen bütçesini, toplu ulaşımla ilgili işletmeler ve özel halk otobüsleri işletmelerinin en temel giderlerini karşılayamaz hale gelmesine yol açtığını söyleyen Başkan Soyer,birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde arttırmakta" diye konuştu. Başkan Soyer merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu dar boğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketini henüz uygulamaya koymadığını hatırlatarak, yerel yönetimlerin üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin devreye girmesini beklediklerini açıkladı.

"Belediyelerin dayanacak gücü kalmadı"

Türkiye Belediyeler Birliği'ne daha önce de bir takım önerilerin sunulduğunu kaydeden Soyer, şöyle devam etti: "Birlik, yapılan önerileri dikkate alarak, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartmalı. Bu paketin uygulamaya konulması için hükümet nezdinde, belediyeler olarak çaba göstermesi için çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizde belediyelerimizin bekleyecek ve dayanacak gücü kalmadı. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacak. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir."

Kaynak: Bültenler

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