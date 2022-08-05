Eski Futbolcu ve başarılı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programına geri dönüyor. Peki, Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen %100 Futbol nasıl izlenir?

RIDVAN DİLMEN HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Rıdvan Dilmen %100 Futbol programına bu akşam Süper Lig maçı ile dönüyor. Murat Kosova'nın sunumuyla ekrana gelecek olan programda maç yorumları ve spor dünyasına dair önemli gelişmeler konuşulacak.

"%100 Futbol" 5 Ağustos Cuma TV8,5'ta başlıyor.

TV8.5 EKRANLARINDAN YORUMLAYACAK

Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen ve Türkiye'nin en sevilen spor sunucularından biri olan Murat Kosova ''%100 Futbol''da izleyici ile buluşacak.

İstanbulspor - Trabzonsporkarşılaşmasının devre arası 21.45'te başlayacak olan %100 Futbolaynı zamanda22.45'te maç sonu değerlendirmeleriyle TV8,5 ekranlarında olacak.

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