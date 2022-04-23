TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
AA - Mesut Tankulu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolaysıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolaysıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
AA / Mesut Tankulu - Güncel