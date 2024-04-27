Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da depremzedeler için çocuk etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman'da meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Etkinlikte, oyun parkuru, tiyatro, beceri ve zeka oyunları gibi birçok aktivite yer aldı. Çocuklar, sıfır atık standına ilgi göstererek çevre bilinci hakkında bilgilendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, depremzede çocuklar için Yeni Mahalle'deki K8 konteyner kentte düzenlenen etkinliklerde, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivite düzenlendi.

Çocuklar, sıfır atık standına büyük ilgi gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları hakkında da bilgilendirilerek uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkenez, gazetecilere, Bakanlıkları tarafından deprem bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Kentte oluşturulan etkinlik alanlarında çocukların doyasıya eğlendiğini aktaran Erkenez, "Burada amaç deprem bölgesindeki konteyner kentlerde yaşayan çocukların motivasyonunu arttırmak bu noktada çevre bilinci ve sıfır atık noktasında çocukların bilgilendirilmesi." dedi.

Çocuklardan Selay Korkut ise etkinliğin çok eğlenceli olduğunu ve en çok sihirbazlık gösterisini sevdiğini söyledi.

Cemre Düşkün ise sıfır atık standını çok beğendiğini aktararak, burada çeşitli etkinlikler yaptığını dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı İklim Değişikliği Adıyaman 23 Nisan Deprem Çocuk Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title