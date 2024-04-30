Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü çerçevesinde resim yarışması düzenlendi

Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü çerçevesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalı resim yarışması düzenlendi.

Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kültürel faaliyetlerine hız kazandırdı.

Bu kapsamda Japonya'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmada, farklı yaş ve eğitim seviyelerinden çocukların çizdiği 1000'den fazla resim yer aldı.

Ödül töreni Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in ev sahipliğindeki, büyükelçilik yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törene Japonya Prensesi Akiko, yarışmacılar ve aileleri katıldı.

Ödül alan çok sayıda çocuğun yaşadığı, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletine bağlı Honjo'nun Belediye Başkanı Yoşida Şinge de törende bulundu.

"Türkiye ve Japonya birbirini tamamlayan iki dost ülke"

Japonya Prensesi Akiko, yarışmada seçtiği bir resme, törende ödül verdi ve "Türkiye ile Japonya'nın birbirini tamamlayan iki dost ülke olduğunu" ifade etti.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de konuşmasında, iki ülkenin dostluğunun ve dayanışmasının önemini vurguladı.

Güngen, genç nesillerin Türk-Japon dostluğunun geleceğe taşınmasında önemli bir role sahip olduklarını söyledi.

Türk Hava Yolları Tokyo Ofisinin, bir yarışmacıya "THY Özel Ödülü" verdiği tören sonrası Prenses Akiko ve Büyükelçi Güngen, yarışmacılarla birlikte fotoğraf çektirdi.