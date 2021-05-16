Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.
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Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyecek. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. - Haberler
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