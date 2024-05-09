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Ağrı'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

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Ağrı'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Ağrı'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Caddesi'nde stant açıldı.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme yaparak, el broşürü, çocuklara boyama kitabı, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma ve polisin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte ekipler, emniyet kemerinin önemi, güvenli geçiş yerleri, hız kurallarına uymanın gerekliliği ve alkolün etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma trafik Ağrı Güncel Haberler

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