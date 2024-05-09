Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Koç Metalurji halka arz gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. Peki, Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu? Koç Metalurji helal mi, caiz mi?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koç Metalurji halka arzı katılım endeksine uygun olarak yapılacak. Buna göre Koç Metalurji halka arz islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın henüz talep toplama süreci tamamlanmadı. Süreç tamamlandıktan sonra BİST'te işlem göreceği tarih de açıklanacak.