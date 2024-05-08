Ordu'da Trafik Güvenliği Uygulamalı Bilgilendirme Yapıldı

Ordu'da jandarma ve polis tarafından trafik güvenliğine yönelik uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ceren Özdemir Meydanı'nda program organize edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, stantlarda vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

Motosiklete bindirilen çocuklara hikaye ve boyama kitabı, dedektif kimlik kartı ile balon verildi.

Alkol gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışan vatandaşlara, sürücülerde alkolün etkisi uygulamalı olarak anlatıldı.

Köpek unsurları tarafından itaat ve arama gösterileri de gerçekleştirildi.