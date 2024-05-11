Osmaniye'de görev yapan Jandarma Er Oğuzhan Kurt, annesine duygularını anlatan video klip hazırladı.

Osmaniye Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Anneler Günü faaliyeti çerçevesinde kışla içerisinde çekilen görüntülerle Jandarma Er Oğuzhan Kurt annesine duygularını anlatan video klip hazırladı.

Görüntülerde Er Oğuzhan Kurt nöbet tutarken masanın üzerine koyduğu annesinin resmine bakarak, "Anne, bıkmayan usanmayan, yorulmayan, asla şikayet etmeyen, sevmekten vazgeçmeyen, evladının bir tebessümüne karşılık tüm hayatını önüne seren, tek bir damla gözyaşına kıyamayan, 9 ay karnında, bir ömür kalbinde taşıyan, cennetin bu dünyadaki timsalidir" şeklinde yazdığı yazıyı kendi sesiyle okudu. Görüntülerin devamında ise vatani görevini yapan bir askerin çaldığı bağlama eşliğinde, "Yeni Cami avlusunda ezan sesi var, ezan sesi değil be annem, sevdiğimin yası var" türküsüne yer verildi.

Klip sonunda ise Jandarma Er Oğuzhan Kurt, "İlk defa annemin yanında olamadığım bir Anneler Günü'nün üzüntüsünü yaşıyorum. Fakat vatani görevimi yapmaktan onur duyuyorum. Anne kadar kutsal, anne kadar değerli olan bu vatani görevimi yaparken başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anneler size, vatan bize emanet" dedi. - OSMANİYE