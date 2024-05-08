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Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı ve alım gücü kalıcı olarak artacaktır" dedi.

31 Mart seçimlerinde de belirleyici olan rol oynayan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı vatandaşların en büyük dertlerinden biri haline gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamayla enflasyonu tek haneye düşürmeyi programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini söyledi.

"İSTİKRAR OLMADAN KALICI REFAH ARTIŞI MÜMKÜN DEĞİL"

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığını belirten Bakan Şimşek şöyle devam etti; "Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık. Örneğin;

  • Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
  • Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
  • Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.

Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik

"ÜLKEMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHI KALICI OLARAK ARTACAK"

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

"ÜRETİLEN DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Maliye Refah Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (14)

faruk merttürk:

2 sene önce ABD de et fiyatı 10 USD iken Türkiye'de de 10 USD idi. Bu sene ABD de 9 USD ye düştü Türkiye de 20 USD ye çıktı. Bumu düzelme?

82
4
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Hakan Ucan:

acaba bu söylediğine kendin inanıyor musun sayın bakan

47
7
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SUNSET null:

mutfak artık cek - cak istemiyor icraat istiyor

48
2
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Miharbi mediç :

Bu hikayeyi 22 yıldır dinliyoruz hedef 2023 'idi ,şimdiki hedef 2053'yani 29 yıl daha beklememiz lazım.

42
4
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ERKAN ÜNAL:

Millette o kadar alıştı şimdi,insanlar çok büyük boşluğa düşecek

29
2
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Murat Yıldırım:

Emekliler ölmezse refahı görebilir :) Gerçi refahı Bakan da görür mü bilemiyorum

26
4
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Temha Arak:

he,he,20 senedir boyle diyorsunuz,siz sadece zam yapin,sigaraya

27
2
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Sıradan bir vatandaş:

Her 6 ayda bir aynı açıklama bu ara süre kısaldı 1 aya düştü. Sürekli aynı şeyler söyleniyor ama bi markete girip ( et, temizlik malzemesi vs.) düzgün bir alışveriş yapıp cıkmak 8 10 binliraya yakın tutuyor. 2 ay sonra yine bi açıklama yapılır. Açıklamalar sonrasında yerinde durmayan fiyatlar!!!

25
1
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MEHMET Verda:

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

23
2
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bekir yapici:

simdiye kadar gelen giden maliye bakanlarindan, enflasyon düsmeyecek veya merkez bankasindan döviz artmayacak sabit kalacacak diyenini duydunuzmu millete sürekli umut satiyorlar ancak durum ortada yasam her gün biraz daha zorlasiyor gözümdeki pariltiyi gördünüzmü maasinizi dolarlami aliyorsunuz cok yakinda dolar cakilacak yatirim yapanlar hüsrana ugrayacak diyenleri unutmayin ,bunlarin sözüne hala itibar eden inanan varsa ben onlara beyin tomografisi cektirmelerini tavsiye ederim.

15
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