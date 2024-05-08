Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak

31 Mart seçimlerinde de belirleyici olan rol oynayan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı vatandaşların en büyük dertlerinden biri haline gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamayla enflasyonu tek haneye düşürmeyi programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini söyledi.

"İSTİKRAR OLMADAN KALICI REFAH ARTIŞI MÜMKÜN DEĞİL"

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığını belirten Bakan Şimşek şöyle devam etti; "Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık. Örneğin;

Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.

"ÜLKEMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHI KALICI OLARAK ARTACAK"

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

"ÜRETİLEN DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."