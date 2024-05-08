Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyarı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek uyardı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 500 vatandaş bilgilendirildi ve 350 adet broşür dağıtıldı.

Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe merkezinde 3 ekip 10 personel ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 500 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirilerek, 350 adet broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda 500 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, "Bu kişiler çünkü dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bunlara itibar etmeyin. Bankadan aradığını söyleyerek 'kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakakent Samsun Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede hangi statta oynanacak 2024? Yaş çay taban fiyatı açıklandı mı 2024? Yusuf Tekin istifa edecek mi MEB 2024? Fenerbahçe Euroleague dörtlü finale (Final Four) çıktı mı, elendi mi? TV8.5 canlı izle! (REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH) 8 Mayıs TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Real Madrid Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar! Real Madrid Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Fenerbaçe Monaco Eurolig serisi kaç kaç, kim önde? Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Monaco Fenerbahçe Beko Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Real Madrid Bayern Münih maçı CANLI izle! 8 Mayıs R. Madrid B.Münih maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title