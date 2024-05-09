Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıklandı mı?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıklandı mı? Sorusu merak ediliyor ve birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyordu. Yapılan açıklamalar kapsamında merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı. MB'nin yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artarak yüzde 38 oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Karahan, "Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemektedir. Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz" dedi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Sizlerle enflasyona ilişkin yakın dönem gelişmeleri ve enflasyon üzerinde etkili olacak unsurlar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyorum. Tüketici enflasyonu 2023 yılı son çeyreğinde ve 2024 yılı ocak ayında tahmin aralığının orta noktasına yakın seyretmiştir. Yıllık enflasyon son dönemde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Enflasyonun 2024 yılının ilk yarısına kadar artmasını öngördüğümüzü tüm politika metinlerimizde, sunumlarımızda ve enflasyon raporlarımızda sizlerle paylaşmıştık.

"ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİMİZDEN YÜKSEK BİR SEYİR İZLEDİ"

Ancak son 3 ayda enflasyonun öngörülerimizden de yüksek bir seyir izlediğini görüyoruz. Nitekim tüketici enflasyonu Nisan ayını yüzde 69,8 ile bir önceki enflasyon raporunda sunduğumuz tahmin aralığının 0,9 puan üzerinde tamamlamıştır. Daha önceki iletişimimizde enflasyon gelişmelerini takip ederken sadece yıllık göstergeleri değil, aylık enflasyonun ana eğilimini de yakından takip ettiğimizi vurgulamıştım.