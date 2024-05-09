Meteoroloji Genel Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla ilgili vatandaşları uyardı. MGM'nin son değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde fırtına, ülkenin batı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre, özellikle cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ve belirli bölgelerde fırtına şiddetindeki rüzgarlarla birlikte, toz taşınımı da görülecek. Toz taşınımının özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli, diğer bölgelerde ise hafif zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

MGM, vatandaşları beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı sonucu oluşabilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.