Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yıldırım, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

Yıldırım, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapı milletin kapısıdır. Devletimizin kapısı onlara her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.